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Не воняют грязной псиной: эти породы собак всегда вкусно пахнут

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2:27
Зоосфера » Собаки

Из всех домашних животных кошки считаются самыми чистоплотными. Но их не возьмёшь с собой на рыбалку, и они не принесут тапочки, сколько их не проси. Тем не менее, это не всегда является причиной завести собаку. Для многих людей преградой становится запах псины. Но ситуация не столь безнадёжна. Есть породы собак, которые почти не пахнут. Они подходят людям с чувствительным обонянием и аллергикам.

Кинологи назвали породы собак, которые приятно пахнут
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

Терьеры

Йоркширский терьер, которого часто называют гипоаллергенным. Его шерсть по структуре напоминает человеческий волос, но аллергия может проявиться на слюну и другие выделения.

Ши-тцу

Эта порода не вызывает аллергии и не имеет запаха. Несмотря на длинную шерсть, по квартире её не будет. Однако за шерстью нужен особый уход.

Левретка

Хотя эта порода не подходит аллергикам, в остальном она идеальна: не пахнет, не линяет и является охотничьей, поэтому мелкие домашние животные могут оказаться под угрозой.

Китайская хохлатая

Эта собака имеет гриву и хвост из шерсти, а остальная часть тела покрыта тонким пухом. Она почти не линяет, но требует тщательного ухода за кожей.

Брюссельский грифон

Этих собак нужно часто купать и удалять подшёрсток до начала линьки, чтобы их могли держать даже аллергики. Они могут постоять за себя.

Померанский шпиц

Эти пушистые комочки не вызывают аллергии и не имеют запаха. Их нужно купать в теплой воде не реже двух раз в неделю и раз в месяц использовать специальный шампунь.

Пудель

Аллергия у владельцев этих собак встречается редко. У них почти нет кожного сала, шерсть напоминает волосы и почти не линяет. Купать их нужно 1-2 раза в месяц.

Бассенджи

Эти собаки не линяют и не пахнут, но могут выть. Они не лают, не кусают и не уживаются с кошками.

Тибетский терьер и венгерская овчарка

Эти породы имеют мягкую шерсть и плотный подшёрсток. Их нужно купать и вычесывать, но даже аллергики могут справиться. Запаха псины у них нет.

Далматинец

Хотя эта порода не подходит для аллергиков и сильно линяет, неприятного запаха у неё нет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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