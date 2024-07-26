Можно ли собаке есть траву: это должен знать каждый

Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть траву

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, как и кошки, иногда едят траву. Особенный интерес у них вызывает пырей, который они проглатывают целиком. Это необходимо для очищения желудка, помогает при запорах и других проблемах с пищеварением. Иногда собаки едят траву просто потому, что им нравится её вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Эксперты рассказали, какие травы можно давать питомцам и когда нужно проявлять осторожность.

Чем кормить собаку

Как уже было упомянуто, собаки едят пырей. Обычно во время прогулок они сами выбирают подходящие растения. Зимой можно выращивать овёс, пшеницу или пырей в домашних условиях.

Можно ли давать траву с улицы? Если это растительность из сельской местности, леса или других природных зон, проблем, как правило, не возникает.

В городской среде растительность может быть загрязнена вредными веществами и продуктами жизнедеятельности других животных, что увеличивает риск инфекции или заражения гельминтами.

Когда обращаться к ветеринару? Если собака ест траву редко, поводов для беспокойства нет. Если же она старается съесть зелень при каждой прогулке, возможно, рацион подобран неправильно, или у неё проблемы с ЖКТ.

В таком случае стоит обратиться за помощью к специалистам.