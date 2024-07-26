По какой причине собака ест землю: ответ кинологов

Кинологи рассказали, почему собака ест землю

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В большинстве случаев владельцы собак могут быть в ужасе, видя, как их любимый питомец с аппетитом поедает, казалось бы, невкусную землю. Если это произошло лишь однажды, не стоит особенно переживать: возможно, пёс пробовал почву из простого любопытства. В таких случаях ситуация не повторяется.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Почему собака может есть землю?

"Клад" под землей

Если вы живёте в частном доме, ваш пёс может делать "заначки", о которых вы не знаете. Для собак это естественное поведение. Поэтому может показаться, что животное ест землю, но на самом деле пёс просто пытается откопать свое "сокровище".

Некачественный корм

Не стоит экономить на корме для животных, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Если еда не содержит разнообразных нутриентов, собака будет искать их самостоятельно. Поэтому выбирайте качественный корм и не забывайте о полезных добавках к основному рациону.

Внимание хозяина

Эксперты отмечают, что не все владельцы собак уделяют своим питомцам достаточное количество времени. Собака понимает, что её странное поведение не останется незамеченным. Поэтому, чтобы привлечь ваше внимание, она может даже начать есть землю.