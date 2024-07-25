Почему не стоит постоянно носить собаку на руках: мнения экспертов

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Кинолог предупреждает: лучше не брать на руки собак

0:48
Зоосфера

Как сообщил кинолог В. Голубев в интервью радиостанции "Радио 1", постоянное ношение собаки на руках может негативно сказаться на её поведении.

Кинолог предупреждает: лучше не брать на руки собак
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, если у собаки есть проблемы с привязанностью или другие поведенческие расстройства, систематическое ношение её на руках может усугубить эти проблемы.

Голубев подчеркнул, что каждую здоровую собаку необходимо предоставлять возможность получать новую информацию. Поэтому во время прогулок следует отпускать животное с рук.

Если вы всё же решили носить питомца, важно поддерживать его спину и держать передние лапы в естественном положении. Не следует поднимать собаку за подмышки или передние лапы, заключил эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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