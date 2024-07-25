Почему кошка постоянно пытается лечь на человека: хороший ли это признак

Эксперты ответили, почему кошка всегда пытается лечь на человека

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые наши четвероногие друзья имеют странную привычку: они любят ложиться на своего хозяина, а иногда даже засыпают на нём. Многим людям нравится, когда их питомцы проявляют такое поведение.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Хозяева часто думают, что таким образом пушистик показывает свою любовь и привязанность. Однако это не всегда так. Иногда причина такого поведения может быть совершенно иной. Существует несколько возможных объяснений, почему кот предпочитает ложиться на человека.

Кошка демонстрирует своё превосходство

Возможно, питомец показывает хозяину: "Я на более высокой ступени иерархии". Хотя кот вряд ли является главой семьи, не исключено, что он воспринимает ситуацию именно так.

Кошка хочет согреться

Пушистые друзья всегда стремятся быть рядом с источниками тепла. Поэтому они любят залезать на батарею или телевизор. Рядом с человеком кошке тоже тепло. Как минимум, животное чувствует себя комфортнее, чем на голом полу.

В этом случае кот действительно проявляет доверие и привязанность к хозяину. Но не спешите радоваться. Возможно, у вас просто повысилась температура, а вы этого не заметили. Используйте медицинский термометр, чтобы убедиться, что вы не заболели.