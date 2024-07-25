Лучшие методы борьбы с кротами на садовом участке: ультразвук, запахи и другое

Топ-5 способов отогнать кротов с вашего дачного участка

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кроты часто появляются на дачных участках. Хотя они напрямую не наносят вред растениям, их активность может повредить корневую систему и ухудшить качество ландшафта. Как защитить свой участок от этих млекопитающих, рассказывает ОСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, CC BY-SA 3.0

Появление кротов обычно связано с наличием множества вредителей на культурных землях, рыхлой почвой и компостом, в которых могут находиться личинки — их пища.

Для прогонки кротов можно использовать ультразвуковые или шумовые устройства. Также эффективны конструкции из металла или пластика, вибрации от которых будут передаваться через почву и беспокоить кротов.

Кроме того, можно использовать ароматные средства, чтобы отпугнуть кротов. Для этого в их норы можно положить кофейную гущу, касторку, тухлые яйца или тряпки, пропитанные бензином. Эти запахи помогут отвадить млекопитающих.

Также кроты не переносят запахи некоторых растений, таких как бархатцы, чеснок, лук, нарцисс, рябчик императорский и душистые травы.

Интересный метод — установка будильников в банках и их закапывание рядом с норами. Звуки будильников раздражают не только людей, но и кротов.