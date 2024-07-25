На портале государственных услуг может появиться раздел по уходу за домашними животными

На портале госуслуг могут появиться услуги для владельцев домашних животных. С такой инициативой выступили Георгий Арапов и Антон Ткачёв из Государственной Думы.
Соответствующий запрос направлен главе Минцифры Максуту Шадаеву. Депутаты предложили создать на портале раздел, который поможет владельцам собак и кошек найти нужную информацию по содержанию домашних животных.
Например, там можно будет узнать о ближайших площадках для выгула собак, записаться на приём в государственную ветеринарную клинику, узнать о курсах дрессировки и правилах выгула в конкретном регионе. Также можно будет получить информацию о маркировке животных.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.