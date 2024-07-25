На портале государственных услуг может появиться раздел по уходу за домашними животными

На "Госуслуги" предложили добавить раздел про домашних животных

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На портале госуслуг могут появиться услуги для владельцев домашних животных. С такой инициативой выступили Георгий Арапов и Антон Ткачёв из Государственной Думы.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Соответствующий запрос направлен главе Минцифры Максуту Шадаеву. Депутаты предложили создать на портале раздел, который поможет владельцам собак и кошек найти нужную информацию по содержанию домашних животных.

Например, там можно будет узнать о ближайших площадках для выгула собак, записаться на приём в государственную ветеринарную клинику, узнать о курсах дрессировки и правилах выгула в конкретном регионе. Также можно будет получить информацию о маркировке животных.