Почему собака грызёт мебель: как отучить от дурной привычки

Кинологи рассказали, почему собака грызёт мебель

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — это не только преданные и верные питомцы, которые любят вас просто за то, что вы есть, но и, к сожалению, источник грязи, шерсти и других неудобств. Одной из частых проблем, с которой сталкиваются владельцы собак, является изгрызенная и поцарапанная мебель.

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Этой привычке не стоит удивляться, если у вас недавно появился щенок. Единственное правильное решение — убрать из зоны досягаемости собаки все дорогие вам предметы. Если взрослая собака продолжает причинять ущерб имуществу, потребуется помощь кинолога, который скорректирует поведение питомца. Еще один эффективный метод — использование специальных спреев.

Эти препараты имеют крайне неприятный для собаки запах и вкус. Все, что от вас требуется, — распылить средство на предметы, которым грозит повреждение от собачьих зубов.

Имейте в виду, что для усвоения урока собаке потребуется некоторое время. Однако спустя несколько дней или недель вы сможете не беспокоиться за сохранность мебели и других вещей.