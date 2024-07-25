Почему собака грызёт мебель: как отучить от дурной привычки

Собаки — это не только преданные и верные питомцы, которые любят вас просто за то, что вы есть, но и, к сожалению, источник грязи, шерсти и других неудобств. Одной из частых проблем, с которой сталкиваются владельцы собак, является изгрызенная и поцарапанная мебель.
Этой привычке не стоит удивляться, если у вас недавно появился щенок. Единственное правильное решение — убрать из зоны досягаемости собаки все дорогие вам предметы. Если взрослая собака продолжает причинять ущерб имуществу, потребуется помощь кинолога, который скорректирует поведение питомца. Еще один эффективный метод — использование специальных спреев.
Эти препараты имеют крайне неприятный для собаки запах и вкус. Все, что от вас требуется, — распылить средство на предметы, которым грозит повреждение от собачьих зубов.
Имейте в виду, что для усвоения урока собаке потребуется некоторое время. Однако спустя несколько дней или недель вы сможете не беспокоиться за сохранность мебели и других вещей.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.