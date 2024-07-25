Чёрное нёбо у собаки — признак злости: заблуждение или реальность?

Цвет нёба у собаки напрямую зависит от количества меланина

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что чёрное нёбо у собаки — признак агрессивности. Однако это всего лишь миф, не имеющий по собой никаких оснований.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, CC0

Цвет нёба — такая же индивидуальная особенность, как окрас шерсти, форма ушей или длина хвоста. Он зависит от количества меланина в организме собаки и никак не связан с её характером или поведением. Эта генетическая особенность формируется ещё в зародыше и не может служить индикатором характера или темперамента животного.

А что касается агрессии у собак, то это естественная реакция на угрозу их ресурсам или жизни. Окрас нёба в данном случае не имеет никакого значения.