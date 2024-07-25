Чем опасен стресс для кошки и как ей помочь: питомец под защитой

Ветеринары рассказали, чем опасен стресс для кошки

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как и люди, могут испытывать стресс в различных ситуациях, которые нарушают их привычный образ жизни. К таким ситуациям относятся изменения в окружении, визиты к ветеринару, громкие звуки, появление новых животных в доме и даже изменения в расписании кормления.

Фото: openverse.org by kevinmklerks, CC BY 2.0

Если вы заметили, что ваша кошка испытывает стресс, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы помочь ей справиться.

Обеспечьте спокойную обстановку

Кошки предпочитают тишину и покой, поэтому один из способов помочь питомцу справиться со стрессом — это создать для него спокойную обстановку. Постарайтесь устранить источник стресса или, если это невозможно, изолируйте от него кошку. Например, если в доме появилась собака, поставьте барьер в дверном проеме одной из комнат, чтобы собака не могла туда зайти. Это создаст для кошки безопасное место, куда она сможет убежать от назойливого пса.

Уделяйте кошке больше внимания

При стрессе у кошек могут наблюдаться изменения в поведении, такие как изменение аппетита, избегание контактов или агрессивность. Проводите с кошкой больше времени, играйте с ней, позволяйте сидеть у вас на коленях дольше обычного. Важно не принуждать кошку к общению, если она этого не хочет.

Создайте безопасное укрытие

У кошки должно быть хотя бы одно место в доме, где она чувствует себя в безопасности. Отсутствие такого места само по себе является стрессовым фактором. Организуйте для кошки укрытие, где она сможет спрятаться и расслабиться. Это может быть картонная коробка, шкаф или лежанка на подоконнике — главное, чтобы кошка чувствовала себя там комфортно.

Составьте распорядок дня

Кошки ценят предсказуемость и стабильность. Постарайтесь кормить, играть и заниматься с кошкой в одно и то же время каждый день, придерживаясь установленного распорядка.

Обратитесь за помощью к специалисту

Если стресс у кошки не проходит несколько недель, обратитесь к зоопсихологу. Специалист поможет выявить причину стресса и предложит способы её устранения.

Затяжной стресс очень опасен для кошек, так как может привести к проблемам с поведением, заболеваниям и психическим расстройствам. Если не предпринять меры, животное может не справиться с психологическим давлением, что может привести к смерти, часто от болезней, вызванных стрессом.