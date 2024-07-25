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5 фактов, которые стоит учесть перед тем, как завести щенка

Решение завести собаку — это ответственный шаг, требующий времени, сил и денег

1:43
Зоосфера

Решение завести собаку — это очень ответственный шаг. Важно понимать, что питомец требует времени, сил, внимания и, конечно же, денег. Чтобы обеспечить щенку хороший уход и содержание, необходимо учесть несколько важных моментов.

Решение завести собаку — это ответственный шаг, требующий времени, сил и денег
Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

1. В первые дни и недели жизни в новом доме щенок может не сразу понять, как ходить в туалет. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что в квартире могут появиться лужи. Со взрослой собакой, которая не приучена к пелёнке, может быть ещё сложнее. Однако в частном доме с этим будет немного проще.

2. Любой собаке необходим базовый набор вещей: миски для еды и воды, поводок, лежанка и игрушки.

3. Перед появлением щенка в доме стоит «подготовить» квартиру. Любопытный питомец может погрызть провода, ценные предметы и мелкие вещи. Поэтому лучше убрать их с зоны досягаемости животного. Многие хозяева решают приобрести клетку, которая может защитить имущество. Не стоит воспринимать её как тюрьму — это просто отдельная комната, которую можно сделать симпатичной, мягкой и уютной.

4. Также потребуется срочный поход к ветеринару, особенно если щенок был подобран на улице. Необходимо провести вакцинацию, обработку от паразитов и общий осмотр.

5. С самого раннего возраста нужно заниматься минимальной дрессировкой щенка: учить его послушанию и правилам приличия. Если есть желание научить его командам, лучше начать как можно раньше. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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