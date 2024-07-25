Зачем вашей кошке пылесос: кошатники в шоке

Если у вас есть кошка и вы стараетесь сделать её жизнь интереснее и облегчить уход за ней, покупая различные современные аксессуары, вы, вероятно, заметили, что это непростая задача. Чаще всего капризные питомцы игнорируют новинки из магазина, предпочитая диван когтеточке и шуршащий пакет пластиковому аналогу мыши.
Однако среди кошачьих приспособлений есть и полезные вещицы, которые могут понравиться как коту, так и его хозяину.
Например, специальный пылесос для кошек. Это устройство предназначено для удаления лишней шерсти и не вызывает у питомцев дискомфорта, в отличие от пуходёрки, от которой коты убегают прочь. Наоборот, мурлыки получают настоящее удовольствие от потока тёплого воздуха и не проявляют агрессии.
Таким образом вы не только доставите питомцу приятные ощущения, но и избавитесь от шерсти, которая могла бы осесть на коврах, мягкой мебели и других поверхностях в доме. Такую альтернативу традиционной расческе можно найти как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.