Почему кошка смотрит ночью на спящего хозяина: объяснение найдено

Не стоит беспокоиться. Есть простые объяснения такому поведению животных.
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Голод. Кошки, как известно, активны ночью. Иногда чувство голода может настичь их в этот период. Решение здесь простое — насыпьте питомцу еды перед сном. Желание поиграть. Поскольку кошки бодры ночью, им может стать скучно. Они могут потребовать от вас внимания, чтобы поиграть.
Страх. Животные могут испугаться шума с улицы или быть беспокойными из-за проблем со здоровьем. В таких случаях они приближаются к вам и ищут вашей помощи или защиты.
Любовь. Если ваша кошка мурлычет и трётся о вас мордочкой, это признак её привязанности и любви к вам.