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Почему кошка смотрит ночью на спящего хозяина: объяснение найдено

Эксперты рассказали, почему ночью кошка смотрит на хозяина

0:47
Зоосфера » Кошки

Не стоит беспокоиться. Есть простые объяснения такому поведению животных.

Эксперты рассказали, почему ночью кошка смотрит на хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0
  • Голод. Кошки, как известно, активны ночью. Иногда чувство голода может настичь их в этот период. Решение здесь простое — насыпьте питомцу еды перед сном.
    Желание поиграть. Поскольку кошки бодры ночью, им может стать скучно. Они могут потребовать от вас внимания, чтобы поиграть.
  • Страх. Животные могут испугаться шума с улицы или быть беспокойными из-за проблем со здоровьем. В таких случаях они приближаются к вам и ищут вашей помощи или защиты.
  • Любовь. Если ваша кошка мурлычет и трётся о вас мордочкой, это признак её привязанности и любви к вам.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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