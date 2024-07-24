Можно ли кошке давать растительное молоко: ответ специалистов

Все больше людей отдают предпочтение растительному молоку, которое считается более полезным и подходит для людей с непереносимостью лактозы. Но что насчет кошек? Узнаем, можно ли давать им такое молоко.
Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит напомнить, что кошки по своей природе являются облигатными хищниками, которым для выживания необходимо мясо. Кошкам сложно переваривать растительную пищу и, соответственно, растительные продукты, поэтому они не смогут извлечь из них необходимые питательные вещества.
Таким образом, от растительного молока — будь то овсяное, кокосовое, соевое, рисовое, арахисовое или другое — кошка не получит никакой пользы. Более того, включение таких продуктов в рацион животного может вызвать проблемы со здоровьем.
Растительное молоко может привести к рвоте, диарее, газам, вздутию живота или запору. Если у вашей кошки появились хотя бы один из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.