Не запрещайте это вашей кошке, если не хотите расправы: главные вещи

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Эксперты назвали вещи, которые нельзя запрещать кошке

1:38
Зоосфера » Кошки

Кошки обладают ярким темпераментом, поэтому легко могут обидеться на человека и не склонны прощать ему обиды. Любой кошатник знает, насколько сложно восстановить доверие своей любимицы, если она уже затаила обиду на хозяина.

Эксперты назвали вещи, которые нельзя запрещать кошке
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Что же не стоит запрещать кошке, чтобы избежать её гнева?

Если кошка хочет быть рядом, не говорите ей "нет"

Кошки независимы и редко нуждаются во внимании человека. Но если кошка вдруг решила провести время с хозяином, не стоит её отталкивать. Лучше немного побыть рядом с питомцем, погладить его. Кошка может специально ложиться в неудобное для вас место, чтобы показать, что ей нужна ласка и внимание. Она не хочет вас разозлить, а просто скучает. Если же хозяин будет отгонять животное, оно обидится и перестанет идти на контакт.

Если кошка откровенно мешает, лучше сначала её приласкать, а затем аккуратно перенести на другое место, например, если она лежит перед компьютером, когда вам нужно работать или учиться.

Кошки любят подоконники

Многим хозяевам не нравится, когда кошки прыгают на подоконник, особенно если там стоят растения и другие важные вещи. Однако, объяснить кошке, почему ей нельзя смотреть в окно, не получится. Как же не обидеть питомицу? Постарайтесь убрать с подоконника цветы и другие предметы, если это возможно.

Кошка — хищник, защищающий свою территорию. Поэтому ей важно видеть, что происходит за окном, и иметь доступ к любым уголкам своего жилища.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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