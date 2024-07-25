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Как можно провести время с кошкой: главные способы

Стало известно, как провести время с кошкой

1:00
Зоосфера » Кошки

Даже тем, кто обожает кошек, иногда неизвестно, как можно приятно и полезно провести время вместе с ними. Мы поделимся тремя способами, которые доставят вашему питомцу наибольшее удовольствие.

Стало известно, как провести время с кошкой
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Игры

Прежде всего, игра в охоту занимает ведущее место. Для этого можно использовать игрушки в виде удочек с перьями или меха. Лучше всего находить время для этого утром или вечером, когда кошки наиболее активны.

Расчесывание

Другое занятие, которое приносит кошкам массу удовольствия, — это расчесывание шерсти. Важно использовать подходящую расческу — не рекомендуется выбирать щетки с острыми металлическими зубцами.

Ласки

Правильное ласкание — настоящее искусство. Во-первых, прикасайтесь к вашему питомцу нежно. Во-вторых, предпочтительно гладить спину, область ушей или шею. И в-третьих, стоит избегать касания живота, лап и хвоста кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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