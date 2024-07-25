Как можно провести время с кошкой: главные способы

Даже тем, кто обожает кошек, иногда неизвестно, как можно приятно и полезно провести время вместе с ними. Мы поделимся тремя способами, которые доставят вашему питомцу наибольшее удовольствие.
Игры
Прежде всего, игра в охоту занимает ведущее место. Для этого можно использовать игрушки в виде удочек с перьями или меха. Лучше всего находить время для этого утром или вечером, когда кошки наиболее активны.
Расчесывание
Другое занятие, которое приносит кошкам массу удовольствия, — это расчесывание шерсти. Важно использовать подходящую расческу — не рекомендуется выбирать щетки с острыми металлическими зубцами.
Ласки
Правильное ласкание — настоящее искусство. Во-первых, прикасайтесь к вашему питомцу нежно. Во-вторых, предпочтительно гладить спину, область ушей или шею. И в-третьих, стоит избегать касания живота, лап и хвоста кошки.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.