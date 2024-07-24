Почему важно правильно стерилизовать собак: случай с Нюшей из Зеленограда

В Зеленограде ветеринары смогли спасти собаку, у которой после неудачной стерилизации началось выпадение органов брюшной полости, как сообщает Москва 24, ссылаясь на государственную ветеринарную службу столицы.
По информации ведомства, несколько дней назад метису по имени Нюша провели стерилизацию в частной клинике. Однако вскоре владельцы заметили, что швы у собаки разошлись, и срочно обратились за помощью в государственное учреждение ветеринарии.
На осмотре хирург Надежда Кузина обнаружила, что репродуктивные органы у собаки — матка и яичники — остались на месте. Также были найдены нити, использованные для перевязывания маточных труб, что в ветеринарной практике считается неприемлемым.
При обращении у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки и начинался перитонит. Ветеринару пришлось провести овариогистерэктомию — удаление матки и яичников. К счастью, помощь была оказана своевременно, и состояние собаки быстро улучшилось.
Через две недели после операции Нюшу вновь привели на снятие швов, контрольный осмотр и сдачу анализов. Питомец чувствовал себя хорошо, сообщили в ведомстве.
В государственной ветеринарной службе подчеркнули, что при стерилизации животных ветеринары должны проводить овариоэктомию (удаление яичников), а также овариогистерэктомию (удаление матки), чтобы предотвратить воспаления и опухоли органов.
При обращении в клиники ветеринары советуют использовать точные профессиональные термины, чтобы избежать недоразумений. Например, слова "кастрация" и "стерилизация" могут трактоваться по-разному, а обсуждение "овариогистерэктомии" помогает четко определить, что необходимо удалить все репродуктивные органы.
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