Почему важно правильно стерилизовать собак: случай с Нюшей из Зеленограда

У собаки в Зеленограде выпали органы после стерилизации

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Зеленограде ветеринары смогли спасти собаку, у которой после неудачной стерилизации началось выпадение органов брюшной полости, как сообщает Москва 24, ссылаясь на государственную ветеринарную службу столицы.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

По информации ведомства, несколько дней назад метису по имени Нюша провели стерилизацию в частной клинике. Однако вскоре владельцы заметили, что швы у собаки разошлись, и срочно обратились за помощью в государственное учреждение ветеринарии.

На осмотре хирург Надежда Кузина обнаружила, что репродуктивные органы у собаки — матка и яичники — остались на месте. Также были найдены нити, использованные для перевязывания маточных труб, что в ветеринарной практике считается неприемлемым.

При обращении у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки и начинался перитонит. Ветеринару пришлось провести овариогистерэктомию — удаление матки и яичников. К счастью, помощь была оказана своевременно, и состояние собаки быстро улучшилось.

Через две недели после операции Нюшу вновь привели на снятие швов, контрольный осмотр и сдачу анализов. Питомец чувствовал себя хорошо, сообщили в ведомстве.

В государственной ветеринарной службе подчеркнули, что при стерилизации животных ветеринары должны проводить овариоэктомию (удаление яичников), а также овариогистерэктомию (удаление матки), чтобы предотвратить воспаления и опухоли органов.

При обращении в клиники ветеринары советуют использовать точные профессиональные термины, чтобы избежать недоразумений. Например, слова "кастрация" и "стерилизация" могут трактоваться по-разному, а обсуждение "овариогистерэктомии" помогает четко определить, что необходимо удалить все репродуктивные органы.