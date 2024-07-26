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Почему собаки так "сходят с ума" по игрушкам с пищалками? Раскрываем 3 главные причины

Вот что скрывается за любовью собак к пищалкам

2:17
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы особенно увлечены игрушками, издающими различные звуки. Особенно популярны среди собак игрушки с пищалками. Почему же они так по ним "сходят с ума"?

Вот что скрывается за любовью собак к пищалкам
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Инстинкт охотника

Основная причина любви собак к пищалкам кроется в их природном инстинкте охотника. Издаваемые звуки напоминают пищащих добычу — грызунов, птиц и других мелких животных. Этот сигнал активирует охотничьи инстинкты пса и провоцирует желание поймать "жертву".

Таким образом, собака получает сильное удовольствие от самого процесса "охоты" на пищащую игрушку. Она с азартом бросается за ней, хватает, встряхивает и "убивает" ее, имитируя поведение настоящего хищника.

Восприятие звука

Также важным фактором является особое восприятие звука собаками. У них более чувствительный слух, чем у человека. Поэтому пищалки, которые мы едва различаем, для собачьих ушей становятся громкими и отчетливыми.

Высокочастотные звуки, издаваемые пищалками, буквально заставляют уши собаки "реагировать". Ей становится очень любопытно, что это за странные звуки, и она начинает их внимательно изучать.

Игровая мотивация

Помимо природных инстинктов, на любовь собак к пищалкам влияет и их игровая мотивация. Издаваемые звуки вызывают у них азарт и желание поиграть. Это связано с тем, что в природе звуки потенциальной добычи сигнализировали о возможности интересной "охоты".

Таким образом, пищащие игрушки провоцируют в собаке сразу несколько мотивационных реакций — охотничий инстинкт, интерес к необычным звукам и игровое поведение. Именно поэтому они так сильно привлекают наших четвероногих друзей.

Конечно, у каждого питомца могут быть свои особенности восприятия и предпочтения. Но в целом стремление к играм с пищалками является вполне естественным для большинства собак. Главное — следить, чтобы игрушки были безопасными и не позволять питомцу их проглотить.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Вот что скрывается за любовью собак к пищалкам
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