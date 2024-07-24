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Опасность шоколада для собак: симптомы и последствия отравления

Почему шоколад вреден для собак

1:31
Зоосфера

В составе этого лакомства присутствуют теобромин и кофеин, которые легко усваиваются людьми, но совершенно не переносятся собаками. Накопление этих химических веществ в организме пса может вызвать серьезные побочные эффекты.

Почему шоколад вреден для собак
Фото: flickr.com by Stu Spivack, CC BY-SA 2.0

Всё зависит от концентрации упомянутых веществ в шоколаде, съеденного количества, веса и чувствительности питомца. Темный и горький шоколад представляет большую угрозу для животного, чем молочный. Белый шоколад, содержащий небольшое количество теобромина, менее опасен.

Первые признаки отравления шоколадом проявляются в течение 6-12 часов. Это повышенное слюноотделение, учащенное мочеиспускание и жажда, одышка, расстройство желудка, рвота и диарея. У собаки учащается пульс, появляется нервозность и возбудимость.

Иногда нерегулярное сердцебиение приводит к снижению кровоснабжения и, как следствие, понижению температуры тела.

Самые серьёзные симптомы включают вялость, мышечные спазмы, судороги и кому, которые иногда могут закончиться летальным исходом. Поскольку теобромин имеет длительный период полураспада, организму собаки потребуется много времени для его выведения, и признаки интоксикации могут сохраняться в течение нескольких дней. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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