Собаки обожают, когда их чешут за ушами, потому что это стимулирует расположенные там нервы. В ушах собак находится сеть нервных окончаний, которые связаны с внутренними органами и посылают импульсы по всему телу.
Владельцы собак часто замечают, как их питомцы погружаются в полутранс от таких ласк. Нервные импульсы вызывают выделение эндорфинов — гормонов счастья, благодаря чему собаки чувствуют радость и расслабление.
Таким образом, когда хозяин массирует уши своей собаке, она получает удовольствие благодаря своим собственным гормонам. К тому же, это действие удовлетворяет потребность питомца в привязанности и общении с владельцем.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.