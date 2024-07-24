Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами: секрет счастья

Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами

0:46
Зоосфера

Собаки обожают, когда их чешут за ушами, потому что это стимулирует расположенные там нервы. В ушах собак находится сеть нервных окончаний, которые связаны с внутренними органами и посылают импульсы по всему телу.

Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Владельцы собак часто замечают, как их питомцы погружаются в полутранс от таких ласк. Нервные импульсы вызывают выделение эндорфинов — гормонов счастья, благодаря чему собаки чувствуют радость и расслабление.

Таким образом, когда хозяин массирует уши своей собаке, она получает удовольствие благодаря своим собственным гормонам. К тому же, это действие удовлетворяет потребность питомца в привязанности и общении с владельцем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников