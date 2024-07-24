Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами: секрет счастья

Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки обожают, когда их чешут за ушами, потому что это стимулирует расположенные там нервы. В ушах собак находится сеть нервных окончаний, которые связаны с внутренними органами и посылают импульсы по всему телу.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Владельцы собак часто замечают, как их питомцы погружаются в полутранс от таких ласк. Нервные импульсы вызывают выделение эндорфинов — гормонов счастья, благодаря чему собаки чувствуют радость и расслабление.

Таким образом, когда хозяин массирует уши своей собаке, она получает удовольствие благодаря своим собственным гормонам. К тому же, это действие удовлетворяет потребность питомца в привязанности и общении с владельцем.