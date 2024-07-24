Как гладить кошку: оказывается, многие не знали

Что может быть приятнее, чем просто погладить кошку, которая этого ждёт? На первый взгляд, задача кажется простой. Однако многие не знают, как правильно гладить животное.
На теле кошек есть места, которых лучше не касаться, иначе питомец может укусить или поцарапать. Избегайте прикосновений к хвосту, основанию хвоста, лапам, пояснице и животу.
Зато голова, шея и спина — идеальные места для поглаживаний. Большинство кошек также не против, если их гладят под подбородком и между ушками. Прикосновения должны быть мягкими и нежными, так как кошки не терпят грубости. И помните, что кошка не всегда хочет, чтобы её гладили. Например, если она спряталась или ушла спать в укромное место, лучше её не беспокоить.
Если животное соскучится или захочет ласки, оно само подойдет к хозяину.
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