Почему кошки боятся вентиляторов: ответ дан

Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Безусловно, страх перед вентилятором испытывают не все кошки, однако это явление встречается достаточно часто, чтобы обратить на него внимание и попытаться понять причины. Давайте разберёмся, что вызывает чувство ужаса у кошек при виде вентилятора.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Самая распространённая причина заключается в том, что лопасти вентилятора могут ассоциироваться у кошек с огромными крыльями хищных птиц. Из-за этого кошки мелких пород могут воспринимать вентилятор как реальную угрозу.

Кроме того, гудящий звук, который издает работающий вентилятор, привычен для человеческого уха, но не для кошачьего. Иногда вентиляторы издают скрип, раздражающий кошек, что также может быть причиной их страха.

Наконец, поскольку кошки — теплолюбивые создания, им может не нравиться ветер, исходящий от прибора.

Особенно это касается котят, пожилых и бесшёрстных кошек, которые могут отказываться находиться в комнате с включённым вентилятором из-за повышенной чувствительности к холоду.