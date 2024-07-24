Сколько воды нужно собаке: названо точное количество

Ветеринары рассказали, сколько воды нужно собаке

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Количество воды, необходимое собаке в день, во многом зависит от погодных условий, породы и образа жизни питомца. При этом важно учитывать качество воды. Большинство владельцев собак используют водопроводную воду, но действительно ли она полезна и безопасна?

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Качество воды

Начнем с этого. Специалист рекомендует пропускать водопроводную воду через фильтр или предварительно кипятить её, особенно если она обработана хлором. В противном случае лучше использовать бутилированную воду.

Количество

Количество необходимой воды зависит от множества факторов: возраста, породы, погоды и образа жизни. Средний объём вычисляется по формуле — 20-70 мл на килограмм веса питомца. Вода должна быть прохладной, так как собаки не любят нагревшуюся на солнце воду.

Самое главное, чтобы у собаки всегда был доступ к источнику воды, а сколько выпить — решит она сама.