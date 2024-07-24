Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки

Кинологи назвали признаки того, что собака выбрала вас хозяином

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки обычно привязываются ко всем членам семьи и выполняют их команды. Однако, есть один человек, которого они считают своим хозяином. Это может быть не только мужчина, но и его супруга или даже ребёнок.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Определить, кто является главным для собаки, довольно просто. Достаточно обратить внимание на её поведение. Вот пять признаков, которые указывают на выбор питомца.

Особый взгляд

Собаки часто смотрят прямо в глаза своему хозяину, особенно когда получают команды. Они редко отводят взгляд от человека, которого считают главным.

Поведение после еды

После приёма пищи собака обычно направляется к человеку, которого считает своим хозяином. Если она ложится у его ног, это дополнительное подтверждение.

Желание делиться игрушками

Собаки приносят свои игрушки тому человеку, к которому больше всего привязаны.

Сон рядом с хозяином

Собаки предпочитают спать возле того, кого считают своим хозяином. Если питомец засыпает рядом с определённым членом семьи, это говорит о привязанности.

Заразительная зевота

Если собака начинает зевать вслед за человеком, это может быть признаком того, что она выбрала его своим хозяином, особенно если это повторяется часто.