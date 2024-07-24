Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки

Собаки обычно привязываются ко всем членам семьи и выполняют их команды. Однако, есть один человек, которого они считают своим хозяином. Это может быть не только мужчина, но и его супруга или даже ребёнок.
Определить, кто является главным для собаки, довольно просто. Достаточно обратить внимание на её поведение. Вот пять признаков, которые указывают на выбор питомца.
Особый взгляд
Собаки часто смотрят прямо в глаза своему хозяину, особенно когда получают команды. Они редко отводят взгляд от человека, которого считают главным.
Поведение после еды
После приёма пищи собака обычно направляется к человеку, которого считает своим хозяином. Если она ложится у его ног, это дополнительное подтверждение.
Желание делиться игрушками
Собаки приносят свои игрушки тому человеку, к которому больше всего привязаны.
Сон рядом с хозяином
Собаки предпочитают спать возле того, кого считают своим хозяином. Если питомец засыпает рядом с определённым членом семьи, это говорит о привязанности.
Заразительная зевота
Если собака начинает зевать вслед за человеком, это может быть признаком того, что она выбрала его своим хозяином, особенно если это повторяется часто.
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