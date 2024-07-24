Кошка перестала ходить в лоток: причина не так очевидна

Ветеринары объяснили, почему кошка перестала ходить в лоток

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

До поры у питомцев может не быть проблем с посещением туалета, но однажды в доме появляются лужи, оставленные котом. Причём возникают они в самых неожиданных местах: от классических луж на ковре до более оригинальных — в хозяйской постели.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Давайте разберёмся, что могло произойти и как решить эту проблему.

Проблемы со здоровьем

Одной из основных причин может быть плохое самочувствие кота. Часто это последствия заболевания, симптомы которого не видны невооруженным глазом. Это может быть физическая травма, например, удар в область брюшной полости, или заболевания, такие как цистит или камни в почках (чаще у котов). Также возможно нарушение работы нервной системы и другие болезни, которые может диагностировать только специалист. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару.

Неподходящий лоток

Возможно, кот перестал ходить в лоток из-за его состояния или неприятного запаха. Ему может не нравиться наполнитель, мусор или грязь в лотке или рядом с ним. Если лоток новый, коту может не нравиться запах пластика.

Психологические причины

Если кот ведет активную жизнь, проблема может быть связана с психикой. Например, во время поиска партнера кот может начать метить территорию, и хозяева часто решаются на кастрацию питомца.

Протест или стресс

Кот может начать протестовать или испытывать сильный стресс после появления в доме ребёнка, нового питомца, в связи со сменой места жительства и так далее.