Можно ли одёргивать собаку за поводок: вы не знаете правильный ответ

Кинологи рассказали, можно ли одёргивать собаку за поводок

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто во время прогулки владельцам собак приходится использовать метод одёргивания питомца за поводок. Этот подход предполагает, что таким образом можно донести до собаки свои требования. Однако эксперты настоятельно не рекомендуют использовать этот или другие жёсткие методы, такие как крики или физическое воздействие.

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Такие действия не только не способствуют повышению послушания собаки, но и могут вызвать у неё страх перед хозяином. В худшем случае животное может реагировать агрессивно, особенно если оно чувствует дискомфорт или угрозу.

Эксперты сравнивают такое поведение собак с людьми, которые также могут накопить негатив и проявить его внезапно на окружающих.

Правильный подход заключается в том, чтобы создать для собаки чувство безопасности и уверенности рядом с хозяином. Это можно добиться лишь с помощью терпения и постепенного обучения.