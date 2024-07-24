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Можно ли одёргивать собаку за поводок: вы не знаете правильный ответ

Кинологи рассказали, можно ли одёргивать собаку за поводок

0:59
Зоосфера » Собаки

Часто во время прогулки владельцам собак приходится использовать метод одёргивания питомца за поводок. Этот подход предполагает, что таким образом можно донести до собаки свои требования. Однако эксперты настоятельно не рекомендуют использовать этот или другие жёсткие методы, такие как крики или физическое воздействие.

Кинологи рассказали, можно ли одёргивать собаку за поводок
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Такие действия не только не способствуют повышению послушания собаки, но и могут вызвать у неё страх перед хозяином. В худшем случае животное может реагировать агрессивно, особенно если оно чувствует дискомфорт или угрозу.

Эксперты сравнивают такое поведение собак с людьми, которые также могут накопить негатив и проявить его внезапно на окружающих.

Правильный подход заключается в том, чтобы создать для собаки чувство безопасности и уверенности рядом с хозяином. Это можно добиться лишь с помощью терпения и постепенного обучения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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