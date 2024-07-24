В Москве МЧС спасли пенсионера от нападения диких ос прямо в квартире

В необычную и весьма затруднительную ситуацию попал житель Москвы, вернувшийся с дачи домой. Незадачливый огородник обнаружил в собственной комнате настоящий осиный улей! Это стало для него настоящим шоком.
Хотя сценарий был вполне ожидаем: хозяин уехал из своей квартиры на две недели, оставив форточку открытой. Поэтому неудивительно, что вернувшись, он обнаружил, что в его доме появились новые жильцы — дикие кусачие осы, которые оказались не рады такому соседу.
Квартирный вопрос испортил даже московских ос. Они не собирались ни с кем делить столичные квадратные метры, и начали активно атаковать пенсионера. Не справившись своими силами, дедушка вызвал на помощь сотрудников МЧС.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.