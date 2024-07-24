В Москве МЧС спасли пенсионера от нападения диких ос прямо в квартире

В Москве пенсионер, вернувшись с дачи, подвергся нападению ос в собственной квартире

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В необычную и весьма затруднительную ситуацию попал житель Москвы, вернувшийся с дачи домой. Незадачливый огородник обнаружил в собственной комнате настоящий осиный улей! Это стало для него настоящим шоком.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Хотя сценарий был вполне ожидаем: хозяин уехал из своей квартиры на две недели, оставив форточку открытой. Поэтому неудивительно, что вернувшись, он обнаружил, что в его доме появились новые жильцы — дикие кусачие осы, которые оказались не рады такому соседу.

Квартирный вопрос испортил даже московских ос. Они не собирались ни с кем делить столичные квадратные метры, и начали активно атаковать пенсионера. Не справившись своими силами, дедушка вызвал на помощь сотрудников МЧС.