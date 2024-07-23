Взяли покататься? Верблюд по кличке Аксель всю ночь гулял по Нефтекамску с местными подростками

В Нефтекамске подростки украли из цирка настоящего верблюда

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В городе Нефтекамске произошло необычное происшествие: из цирка был украден настоящий верблюд по кличке Аксель, принадлежащий цирку-шапито "Круиз".

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

В день, когда у цирка прошло последнее выступление в городе, акробаты, дрессировщики и клоуны отметили успешную работу и пошли спать. И только Акселя ждали увлекательные приключения.

Местные парни похитили его с территории цирка и устроили прогулку по городу. Интересно, что подростки и сами осознавали, что поступили неправильно.

"Это перебор, нам завтра влетит", — говорит автор видео.

Впрочем, к утру Аксель уже был на месте, в своём цирке — целый и невредимый. Директор узнал о похищении только из социальных сетей, когда увидел видео, и написал заявление в полицию. Однако правоохранители не хотели его принимать, считая, что это просто детская шалость.