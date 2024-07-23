В городе Нефтекамске произошло необычное происшествие: из цирка был украден настоящий верблюд по кличке Аксель, принадлежащий цирку-шапито "Круиз".
В день, когда у цирка прошло последнее выступление в городе, акробаты, дрессировщики и клоуны отметили успешную работу и пошли спать. И только Акселя ждали увлекательные приключения.
Местные парни похитили его с территории цирка и устроили прогулку по городу. Интересно, что подростки и сами осознавали, что поступили неправильно.
"Это перебор, нам завтра влетит", — говорит автор видео.
Впрочем, к утру Аксель уже был на месте, в своём цирке — целый и невредимый. Директор узнал о похищении только из социальных сетей, когда увидел видео, и написал заявление в полицию. Однако правоохранители не хотели его принимать, считая, что это просто детская шалость.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.