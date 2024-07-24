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Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика

Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска

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Зоосфера

Памятник коту Семёну установлен в память об удивительной привязанности пушистого друга к своим хозяевам и фантастической способности кошек благодаря непостижимой внутренней навигации находить дорогу домой.

Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Бронзовый кот держит в лапках узелок неслучайно. История, связанная с ним, поистине удивительна. Семья из Мурманска вместе с сиамским котом Сёмой отправилась на машине отдыхать. В Москве кот пропал, и хозяева уехали без него. Но через шесть лет на пороге их квартиры неожиданно появился давно потерянный кот. Он прошёл более двух тысяч километров, чтобы вернуться домой.

Памятник этому удивительному путешествию можно увидеть в Мурманске, в культурно-парковом комплексе имени О. П. Найдёнова.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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