Памятник коту Семёну установлен в память об удивительной привязанности пушистого друга к своим хозяевам и фантастической способности кошек благодаря непостижимой внутренней навигации находить дорогу домой.
Бронзовый кот держит в лапках узелок неслучайно. История, связанная с ним, поистине удивительна. Семья из Мурманска вместе с сиамским котом Сёмой отправилась на машине отдыхать. В Москве кот пропал, и хозяева уехали без него. Но через шесть лет на пороге их квартиры неожиданно появился давно потерянный кот. Он прошёл более двух тысяч километров, чтобы вернуться домой.
Памятник этому удивительному путешествию можно увидеть в Мурманске, в культурно-парковом комплексе имени О. П. Найдёнова.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.