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Как обнаружить глисты у кота: 6 тревожных знаков, которые игнорировать нельзя

Как понять, что у кота глисты?

1:35
Зоосфера » Кошки

Глисты — черви, которые могут поражать домашних животных, включая котов. Если вы подозреваете, что у вашего питомца могут быть глисты, важно обратить внимание на ряд признаков, которые могут указывать на их наличие.

Как понять, что у кота глисты?
Фото: Wikipedia by allen watkin, CC BY-SA 2.0

1. Изменения в аппетите
Одним из первых сигналов о наличии глистов может быть изменение аппетита. Кот ест больше, чем обычно, или, наоборот, теряет интерес к пище.

2. Потеря веса
Несмотря на возможное увеличение аппетита, кот может терять вес. Это происходит из-за того, что паразиты забирают питательные вещества из организма животного.

3. Вздутие живота
Если вы заметили, что живот вашего кота стал выглядеть вздутым или напряжённым, это может быть признаком наличия глистов.

4. Изменения в стуле
Обратите внимание на стул вашего питомца. Появление поноса, запоров или наличие в кале червей или их сегментов — это явные признаки проблемы.

5. Летаргия и слабость
Коты с глистами часто выглядят вялыми и менее активными. Если ваш питомец стал меньше играть и больше спит, это может быть тревожным знаком.

6. Кашель и рвота
Некоторые виды глистов могут вызывать кашель или рвоту. Если вы заметили эти симптомы, особенно в сочетании с другими признаками, стоит обратиться к ветеринару.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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