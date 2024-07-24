Кошачьи когти: удалять или стричь? Есть опасность оставить кошку инвалидом

Удаление когтей у кошки может привести к инвалидности

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой ободранных диванов и царапин на мебели. В ветеринарных клиниках предлагают услугу подрезания когтей, но среди кошатников есть мнение, что это вредно.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Давайте разберёмся. Существует разница между подстриганием когтей и их полным удалением. Специалисты рекомендуют подрезать коготь на 2-3 мм, чтобы убрать острый край, который может мешать как хозяевам, так и самому питомцу.

Удаление когтей — это оперативное вмешательство, которое не рекомендуется делать без острой необходимости. Существуют риски, которые не оправдывают "абсолютно мягкие лапки". Операция делает из кошки инвалида.

Подрезание когтей на 2-3 мм — это хорошее решение. Существуют специальные когтерезки, а если есть трудности, можно обратиться к специалисту в ветеринарную клинику. Это бюджетное и достаточно быстрое мероприятие.

А самый простой способ держать коготки в порядке — научить кошку пользоваться когтеточкой.