Как выбрать поводок: зависит от того, где и как вы будете гулять. Четыре варианта для разного вида прогулок

Правильный выбор поводка — залог комфорта и безопасности во время прогулки

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы приобретаете нового пушистого друга, то сразу же сталкиваетесь с вопросом: какой поводок выбрать? Ведь правильный выбор поводка обеспечит комфорт и безопасность как вам, так и вашему питомцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Если вам нужно просто дойти из одной точки в другую, например, от дома до парка, то достаточно будет поводка длиной 1-1,5 метра. Он не будет мешать вам и вашему питомцу во время прогулки.

Для длительных и неспешных прогулок по открытой местности отличным решением станет длинный следовой поводок длиной до 10 метров. Он прочный и лёгкий, что делает его максимально удобным для использования.

Если вы планируете гулять с питомцем в безлюдных местах, то можно использовать рулетку. Однако стоит учитывать, что она не подходит для собак, которые реагируют на триггеры или боятся улицы.

Для обычных прогулок с питомцем по городу или рядом с оживленными магистралями можно выбрать поводок из лёгких материалов длиной 5 метров и более. Такой поводок можно легко смотать, когда он не нужен.