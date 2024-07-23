Как выбрать поводок: зависит от того, где и как вы будете гулять. Четыре варианта для разного вида прогулок

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Правильный выбор поводка — залог комфорта и безопасности во время прогулки

1:10
Зоосфера

Когда вы приобретаете нового пушистого друга, то сразу же сталкиваетесь с вопросом: какой поводок выбрать? Ведь правильный выбор поводка обеспечит комфорт и безопасность как вам, так и вашему питомцу.

Правильный выбор поводка — залог комфорта и безопасности во время прогулки
Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Если вам нужно просто дойти из одной точки в другую, например, от дома до парка, то достаточно будет поводка длиной 1-1,5 метра. Он не будет мешать вам и вашему питомцу во время прогулки.

Для длительных и неспешных прогулок по открытой местности отличным решением станет длинный следовой поводок длиной до 10 метров. Он прочный и лёгкий, что делает его максимально удобным для использования.

Если вы планируете гулять с питомцем в безлюдных местах, то можно использовать рулетку. Однако стоит учитывать, что она не подходит для собак, которые реагируют на триггеры или боятся улицы.

Для обычных прогулок с питомцем по городу или рядом с оживленными магистралями можно выбрать поводок из лёгких материалов длиной 5 метров и более. Такой поводок можно легко смотать, когда он не нужен.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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