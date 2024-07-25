Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько лестничных пролётов нужно преодолевать в день для хорошего самочувствия?
Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис
Советы, что делать с клубникой после сбора урожая
iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год
Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении миллиардера Перегрина Пирсона
Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние
Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Как не ошибиться с выбором при покупке машины на рынке: ключевые советы
От пушистой шерсти до специального ухода: что нужно знать перед приобретением декоративного кролика

Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика

2:27
Зоосфера

Преимущества декоративных кроликов

Декоративные кролики обладают рядом привлекательных качеств.

Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, CC BY 2.0
  • Внешняя привлекательность. Их маленький размер, пушистая шерсть и забавное поведение умиляют многих.
  • Спокойный и ласковый характер. Правильно воспитанные кролики становятся ручными и любят общение с человеком.
  • Относительно неприхотливы. Они не требуют особых жилищных условий и сложного ухода.
  • Длительный срок жизни. Декоративные кролики живут 8-12 лет, дольше, чем многие другие грызуны.
  • Доступная стоимость. Цена на декоративных кроликов во многих питомниках невысока.

Декоративные кролики с их пушистыми ушками и милыми мордочками привлекают многих любителей домашних животных. Однако прежде чем приобретать такого питомца, стоит взвесить все "за" и "против".

Сложности в содержании декоративных кроликов

Несмотря на очевидные плюсы, содержание декоративного кролика сопряжено с рядом сложностей.

  • Потребность в специальном уходе. Кролики нуждаются в ежедневной чистке клетки, обрезке когтей и ухода за шерстью.
  • Склонность к стрессам. Кролики легко пугаются громких звуков и резких движений. Это накладывает особые требования к содержанию.
  • Необходимость в специальном питании. Рацион кролика должен включать сено, овощи, фрукты, концентрированные корма.
  • Высокий риск травматизма. Кролики очень хрупкие, их нельзя оставлять рядом с маленькими детьми.
  • Возможные проблемы со здоровьем. У кроликов нередко развиваются болезни желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и другие.

Решение о приобретении декоративного кролика

Декоративные кролики доставляют много радости и умиления своим владельцам. Но они также требуют внимательного ухода, терпения и определенных финансовых вложений.

Перед тем, как завести кролика, стоит оценить, готовы ли вы выделять ежедневно время на уход за ним, обеспечить необходимые условия содержания и средства на его лечение при болезнях. Только при наличии таких возможностей декоративный кролик станет для вас идеальным и радующим глаз домашним питомцем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Sony готовится к выпуску PS5 Pro в этом году
Учёные нашли связь между личностными характеристиками и любовью к питомцам
Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная
Названы удобрения для малины в летний период
Какие эффективные упражнения на ягодицы можно выполнять дома
Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе
С 25 июля банки будут проверять денежные переводы
Касторовое масло: доступный способ улучшить волосы и кожу
Лечебные лаки: как они улучшают здоровье и внешний вид ваших ногтей?
Карина Истомина и Фёдор Смолов переехали в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников