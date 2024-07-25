Нужно ли чистить зубы домашним питомцам? Разбираемся в важности гигиены полости рта

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, действительно ли необходимо чистить зубы своим питомцам. Ведь мы сами ежедневно следим за гигиеной полости рта, но как быть с нашими четвероногими друзьями?
Состояние зубов и десен у домашних питомцев так же важно, как и у людей. Накопление зубного налета, камня и развитие воспалительных процессов может привести к серьезным проблемам.
Кроме того, плохая гигиена полости рта негативно сказывается на внешнем виде домашнего животного — питомец становится менее ухоженным.
Ветеринары рекомендуют регулярно чистить зубы домашним животным — собакам и кошкам. Насколько часто?
Также важно раз в год (или чаще по рекомендации ветеринара) проводить профессиональную чистку зубов животному под наркозом в ветклинике. Это позволяет удалить налет и камень, недоступные при домашней чистке.
Для поддержания гигиены полости рта можно применять различные средства.
Регулярная домашняя чистка и профессиональная помощь ветеринара помогают сохранить здоровье зубов и дёсен домашнего питомца на долгие годы. Это важно для его общего благополучия и качества жизни.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.