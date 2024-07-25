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Нужно ли чистить зубы домашним питомцам? Разбираемся в важности гигиены полости рта

5 причин, по которым обязательно нужно чистить зубы домашним кошкам и собакам

2:19
Зоосфера

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, действительно ли необходимо чистить зубы своим питомцам. Ведь мы сами ежедневно следим за гигиеной полости рта, но как быть с нашими четвероногими друзьями?

5 причин, по которым обязательно нужно чистить зубы домашним кошкам и собакам
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Важность гигиены полости рта у домашних животных

Состояние зубов и десен у домашних питомцев так же важно, как и у людей. Накопление зубного налета, камня и развитие воспалительных процессов может привести к серьезным проблемам.

  • Заболевания десен (гингивит, пародонтоз) — распространённая патология у кошек и собак, вызывающая боль, неприятный запах изо рта и потерю зубов.
  • Образование зубного камня, который затрудняет жевание и может стать источником инфекции.
  • Проникновение бактерий в кровь, поражение внутренних органов (почки, сердце, печень).
  • Болевые ощущения, отказ от еды, снижение качества жизни питомца.

Кроме того, плохая гигиена полости рта негативно сказывается на внешнем виде домашнего животного — питомец становится менее ухоженным.

Частота чистки зубов домашним питомцам

Ветеринары рекомендуют регулярно чистить зубы домашним животным — собакам и кошкам. Насколько часто?

  • Собаки — чистка зубов 1-2 раза в неделю.
  • Кошки — чистка зубов 2-3 раза в неделю.

Также важно раз в год (или чаще по рекомендации ветеринара) проводить профессиональную чистку зубов животному под наркозом в ветклинике. Это позволяет удалить налет и камень, недоступные при домашней чистке.

Способы ухода за зубами домашних питомцев

Для поддержания гигиены полости рта можно применять различные средства.

  • Специальные зубные щётки и пасты для животных.
  • Жевательные игрушки, препятствующие образованию налёта.
  • Специальные добавки в корм, ухаживающие за зубами.
  • Профилактические спреи и гели для полости рта.

Регулярная домашняя чистка и профессиональная помощь ветеринара помогают сохранить здоровье зубов и дёсен домашнего питомца на долгие годы. Это важно для его общего благополучия и качества жизни.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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