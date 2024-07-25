Нужно ли чистить зубы домашним питомцам? Разбираемся в важности гигиены полости рта

5 причин, по которым обязательно нужно чистить зубы домашним кошкам и собакам

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, действительно ли необходимо чистить зубы своим питомцам. Ведь мы сами ежедневно следим за гигиеной полости рта, но как быть с нашими четвероногими друзьями?

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Важность гигиены полости рта у домашних животных

Состояние зубов и десен у домашних питомцев так же важно, как и у людей. Накопление зубного налета, камня и развитие воспалительных процессов может привести к серьезным проблемам.

Заболевания десен (гингивит, пародонтоз) — распространённая патология у кошек и собак, вызывающая боль, неприятный запах изо рта и потерю зубов.

Образование зубного камня, который затрудняет жевание и может стать источником инфекции.

Проникновение бактерий в кровь, поражение внутренних органов (почки, сердце, печень).

Болевые ощущения, отказ от еды, снижение качества жизни питомца.

Кроме того, плохая гигиена полости рта негативно сказывается на внешнем виде домашнего животного — питомец становится менее ухоженным.

Частота чистки зубов домашним питомцам

Ветеринары рекомендуют регулярно чистить зубы домашним животным — собакам и кошкам. Насколько часто?

Собаки — чистка зубов 1-2 раза в неделю.

Кошки — чистка зубов 2-3 раза в неделю.

Также важно раз в год (или чаще по рекомендации ветеринара) проводить профессиональную чистку зубов животному под наркозом в ветклинике. Это позволяет удалить налет и камень, недоступные при домашней чистке.

Способы ухода за зубами домашних питомцев

Для поддержания гигиены полости рта можно применять различные средства.

Специальные зубные щётки и пасты для животных.

Жевательные игрушки, препятствующие образованию налёта.

Специальные добавки в корм, ухаживающие за зубами.

Профилактические спреи и гели для полости рта.

Регулярная домашняя чистка и профессиональная помощь ветеринара помогают сохранить здоровье зубов и дёсен домашнего питомца на долгие годы. Это важно для его общего благополучия и качества жизни.