Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
Советы, как выращивать морковь
PLoS Biology: ученые обнаружили новый способ лечения болезни Альцгеймера
Fiat представит гибридную версию 500: Fiat 500 Torino появится к концу 2025 года
Люся Чеботина и Матиас Норманн подогревают слухи о возможном романе
От хрупкости до громкого лая: взвешиваем все "за" и "против" заведения чихуахуа

Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением

2:43
Зоосфера » Собаки

Чихуахуа — одна из самых маленьких пород собак в мире. Из-за миниатюрного размера и милой внешности они привлекают многих потенциальных владельцев. Однако прежде чем заводить чихуахуа, стоит тщательно взвесить все "за" и "против".

Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Привлекательные черты чихуахуа

Чихуахуа — это компактные, изящные собаки с выразительной внешностью. Их главные достоинства:

  • Миниатюрный размер. Чихуахуа весят всего 1,5-3 кг, что делает их идеальными для содержания в небольших квартирах и домах.
  • Яркая индивидуальность. Это активные, любознательные и преданные питомцы. Они быстро привязываются к хозяевам.
  • Разнообразие окрасов. Чихуахуа могут иметь гладкую или длинную шерсть самых разных оттенков, что позволяет выбрать подходящего питомца.
  • Относительно невысокие затраты на содержание. Чихуахуа не требуют больших площадей и дорогостоящего корма.

Сложности содержания чихуахуа

Несмотря на явные плюсы, содержание чихуахуа сопряжено с определёнными трудностями:

  • Хрупкость. Из-за миниатюрного телосложения чихуахуа очень уязвимы к травмам и повреждениям. Их нельзя оставлять с маленькими детьми.
  • Проблемы со здоровьем. Порода предрасположена к различным заболеваниям, в том числе болезням сердца, дыхательной системы, пищеварения.
  • Сложный характер. Чихуахуа могут быть упрямыми, недоверчивыми и агрессивными к незнакомцам. Они требуют опытного и терпеливого владельца.
  • Склонность к лающему поведению. Чихуахуа отличаются повышенной активностью и громким лаем, что может доставлять неудобства соседям.
  • Чувствительность к погодным условиям. Из-за маленьких размеров и недостатка подкожного жира чихуахуа плохо переносят холод и сквозняки.

Решение о приобретении чихуахуа

Чихуахуа могут стать прекрасными компаньонами для опытных владельцев. Но этих собак не стоит заводить, если вы ожидаете от питомца спокойствия, послушания и безопасности для детей. Кроме того, содержание чихуахуа потребует постоянного внимания к их здоровью и особым потребностям.

Поэтому перед тем, как завести чихуахуа, тщательно оцените свои возможности по уходу за ней, а также готовность посвятить время и терпение воспитанию этой породы. Только тогда вы сможете стать счастливым владельцем необыкновенного, но требовательного питомца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
PLoS Biology: ученые обнаружили новый способ лечения болезни Альцгеймера
Fiat представит гибридную версию 500: Fiat 500 Torino появится к концу 2025 года
Люся Чеботина и Матиас Норманн подогревают слухи о возможном романе
Застройщик Барсуков оценил условия новой семейной ипотеки
Разработчики Once Human анонсировали крупное обновление игры
Простой способ очистить поры: домашние маски против черных точек
Лесные пожары в Канаде угрожают добыче нефти
Никита Михалков рассказал, что экс-депутаты Госдумы готовят переворот в России
Соус Альфредо: идеален для пасты, блюд из курицы и отварных овощей
Польза ухаживающих средств для лица с маслом виноградной косточки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников