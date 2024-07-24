От хрупкости до громкого лая: взвешиваем все "за" и "против" заведения чихуахуа

Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чихуахуа — одна из самых маленьких пород собак в мире. Из-за миниатюрного размера и милой внешности они привлекают многих потенциальных владельцев. Однако прежде чем заводить чихуахуа, стоит тщательно взвесить все "за" и "против".

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Привлекательные черты чихуахуа

Чихуахуа — это компактные, изящные собаки с выразительной внешностью. Их главные достоинства:

Миниатюрный размер. Чихуахуа весят всего 1,5-3 кг, что делает их идеальными для содержания в небольших квартирах и домах.

Яркая индивидуальность. Это активные, любознательные и преданные питомцы. Они быстро привязываются к хозяевам.

Разнообразие окрасов. Чихуахуа могут иметь гладкую или длинную шерсть самых разных оттенков, что позволяет выбрать подходящего питомца.

Относительно невысокие затраты на содержание. Чихуахуа не требуют больших площадей и дорогостоящего корма.

Сложности содержания чихуахуа

Несмотря на явные плюсы, содержание чихуахуа сопряжено с определёнными трудностями:

Хрупкость. Из-за миниатюрного телосложения чихуахуа очень уязвимы к травмам и повреждениям. Их нельзя оставлять с маленькими детьми.

Проблемы со здоровьем. Порода предрасположена к различным заболеваниям, в том числе болезням сердца, дыхательной системы, пищеварения.

Сложный характер. Чихуахуа могут быть упрямыми, недоверчивыми и агрессивными к незнакомцам. Они требуют опытного и терпеливого владельца.

Склонность к лающему поведению. Чихуахуа отличаются повышенной активностью и громким лаем, что может доставлять неудобства соседям.

Чувствительность к погодным условиям. Из-за маленьких размеров и недостатка подкожного жира чихуахуа плохо переносят холод и сквозняки.

Решение о приобретении чихуахуа

Чихуахуа могут стать прекрасными компаньонами для опытных владельцев. Но этих собак не стоит заводить, если вы ожидаете от питомца спокойствия, послушания и безопасности для детей. Кроме того, содержание чихуахуа потребует постоянного внимания к их здоровью и особым потребностям.

Поэтому перед тем, как завести чихуахуа, тщательно оцените свои возможности по уходу за ней, а также готовность посвятить время и терпение воспитанию этой породы. Только тогда вы сможете стать счастливым владельцем необыкновенного, но требовательного питомца.