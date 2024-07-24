На сколько часов можно оставлять кошку одну? Важная информация, которую многие хозяева упускают

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Не больше суток: почему нельзя оставлять кошку одну на более длительный срок

2:33
Зоосфера » Кошки

Для большинства владельцев кошек неизбежны ситуации, когда приходится оставлять питомца одного на некоторое время. Работа, поездки, неожиданные обстоятельства — всё это может заставить вас надолго отлучиться из дома. Но знаете ли вы, какой максимальный срок, на который можно безопасно оставить кошку без присмотра?

Не больше суток: почему нельзя оставлять кошку одну на более длительный срок
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Максимальное время пребывания кошки дома одной

Согласно рекомендациям ветеринаров и зоопсихологов, кошку можно безопасно оставлять одну на срок не более:

— 24 часов для взрослых здоровых кошек,

— 12 часов для котят и пожилых/больных животных

Превышение этих сроков чревато серьёзными последствиями для здоровья и благополучия вашего питомца. Кошка может испытывать стресс, тревогу, страх, что негативно отразится как на её физическом, так и на психическом состоянии.

Почему кошку нельзя оставлять надолго одну? 

Кошки — социальные животные, для которых важен постоянный контакт с хозяином или сородичами. Длительное одиночество может вызывать у них депрессию, агрессию, проблемы с туалетом и прочие поведенческие нарушения.

Кроме того, кошка нуждается в ежедневном кормлении, смене наполнителя в лотке, чистой питьевой воде и других базовых потребностях, которые нельзя оставить без присмотра на длительное время.

Риски при оставлении кошки одной надолго:

  • Развитие стресса и связанных с ним заболеваний;
  • Отсутствие доступа к воде, еде, туалету;
  • Возможность получения травм, застревания, удушья;
  • Агрессивное или деструктивное поведение;
  • Нарушение сна, аппетита, туалетных навыков.

Что делать, если нужно оставить кошку одну?

Если вам всё же приходится оставить кошку одну, позаботьтесь о том, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно.

Оставьте достаточное количество еды, свежей воды, чистый лоток. Обеспечьте кошке игрушки, интересные объекты, места для отдыха и сна.

Попросите родственников, друзей или профессионалов (ветклиники, зоогостиницы) присмотреть за питомцем, пока вас не будет дома. Если это невозможно, сократите время вашего отсутствия до минимума, чтобы кошка не оставалась одна более суток.

Следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить безопасность и благополучие вашего любимца, пока его хозяин в отъезде.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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