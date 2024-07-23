Топ-10 самых быстрых животных в мире

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гепард, широко известный как самое быстрое наземное животное, уступает многим другим представителям фауны, если учитывать все живые существа, включая хищных птиц. Ниже приведен список самых быстрых животных в мире с учетом размера тела.

Фото: flickr.com by Джон Танн, CC BY 2.0

10. Вилорог

Самое быстрое животное Северной Америки, способное развивать скорость до 90 км/ч. Обладает невероятной выносливостью.

9. Бразильский складчатогуб

Эта летучая мышь может достигать скорости 100 км/ч в пикировании, что делает её самой быстрой среди летучих мышей.

8. Парусник и меч-рыба

Эти морские обитатели делят восьмое место, развивая скорость до 130 км/ч.

7. Калипта Анны

Колибри Calypte anna достигает скорости 80 км/ч и пролетает 385 размеров своего тела в секунду!

6. Гепард

Самое быстрое наземное млекопитающее, способное разогнаться более чем до 100 км/ч.

5. Черный марлин

Этот морской обитатель развивает скорость до 130 км/ч.

4. Слепень

Это насекомое может развивать скорость свыше 144 км/ч.

3. Иглохвостый стриж

Эта птица способна лететь со скоростью 160 км/ч (не в пикировании), что делает её самым быстрым летающим животным.

2. Клещ Paratarsotomus macropalpis

Этот крохотный членистоногий, размером с зерно кунжута, перемещается на 322 длины своего тела в секунду, что эквивалентно скорости 2092 км/ч для человека. Для сравнения, гепард пробегает лишь 16 длин своего тела за секунду.

1. Сапсан

Хотя он медленнее иглохвостого стрижа в горизонтальном полёте, сапсан в пикировании достигает скорости 390 км/ч, что превосходит максимальную скорость поезда "Сапсан".