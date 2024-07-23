Топ-10 самых быстрых животных в мире

Гепард, широко известный как самое быстрое наземное животное, уступает многим другим представителям фауны, если учитывать все живые существа, включая хищных птиц. Ниже приведен список самых быстрых животных в мире с учетом размера тела.
10. Вилорог
Самое быстрое животное Северной Америки, способное развивать скорость до 90 км/ч. Обладает невероятной выносливостью.
9. Бразильский складчатогуб
Эта летучая мышь может достигать скорости 100 км/ч в пикировании, что делает её самой быстрой среди летучих мышей.
8. Парусник и меч-рыба
Эти морские обитатели делят восьмое место, развивая скорость до 130 км/ч.
7. Калипта Анны
Колибри Calypte anna достигает скорости 80 км/ч и пролетает 385 размеров своего тела в секунду!
6. Гепард
Самое быстрое наземное млекопитающее, способное разогнаться более чем до 100 км/ч.
5. Черный марлин
Этот морской обитатель развивает скорость до 130 км/ч.
4. Слепень
Это насекомое может развивать скорость свыше 144 км/ч.
3. Иглохвостый стриж
Эта птица способна лететь со скоростью 160 км/ч (не в пикировании), что делает её самым быстрым летающим животным.
2. Клещ Paratarsotomus macropalpis
Этот крохотный членистоногий, размером с зерно кунжута, перемещается на 322 длины своего тела в секунду, что эквивалентно скорости 2092 км/ч для человека. Для сравнения, гепард пробегает лишь 16 длин своего тела за секунду.
1. Сапсан
Хотя он медленнее иглохвостого стрижа в горизонтальном полёте, сапсан в пикировании достигает скорости 390 км/ч, что превосходит максимальную скорость поезда "Сапсан".
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