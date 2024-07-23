Можно ли купаться с собаками на пляже: проблемы и решения

Можно ли купаться с собаками на пляже: мнение экспертов

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собакам разрешено плавать в тех же местах, где купаются люди, однако общество пока не готово "цивилизованно" воспринимать такое взаимодействие с домашними животными. Об этом сообщил Сергей Фокин, кинолог и создатель приюта для списанных служебных собак "Гвардия", в интервью Pravda. Ru.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

"Мы должны начинать с воспитания в наших умах. Проблема коренится глубоко: кому-то в детстве не рассказали о животных, кому-то не привили доброту, не дали конфет или торт, не объяснили природу. Эта проблема не исчезнет, пока общество не научится адекватно воспринимать животных в любом месте", — отметил эксперт.

Фокин подчеркнул, что до тех пор, пока эта проблема не решена, необходимо выделять на пляжах специальные зоны для отдыха с животными. Например, создать контрольную зону размером около 50 метров, где люди смогут отдыхать вместе с питомцами.

Сергей Гринин, председатель общественной организации "Гражданская безопасность", ранее предупреждал, что купание в запрещенных водоемах может быть опасно из-за риска получения травм или инфекции.