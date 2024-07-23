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Не все так просто: почему хозяева собак должны быть осторожны с "лизанием лица"

"Собачьи поцелуи": когда стоит поощрять, а когда - нет

2:42
Зоосфера » Собаки

Многие собаководы с радостью позволяют своим питомцам лизать им лицо, воспринимая это как знак любви и привязанности. Однако не все осознают, что такое поведение собаки может нести в себе определённые риски. Прежде чем разрешать своей собаке беспрепятственно лизать вас, стоит хорошо изучить этот вопрос.

"Собачьи поцелуи": когда стоит поощрять, а когда - нет
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Причины, по которым собаки лижут лицо

Для собак лизание лица хозяина — это естественный способ проявления привязанности и подчинения. Щенки лижут морду матери, чтобы получить корм, а взрослые собаки переносят эту манеру поведения на людей, которых считают вожаками стаи. Таким образом они выражают свое почтение и демонстрируют подчинение.

Кроме того, собаки могут облизывать лицо человека, чтобы почувствовать его запах и получить информацию о его самочувствии и настроении. Для четвероногого друга это естественный способ познания окружающего мира.

Риски от лизания лица

Несмотря на то, что для собаки лизание лица — это нормальное, естественное поведение, для человека это может нести определенные риски:

1. Передача болезней. Собачья слюна может содержать опасные бактерии, грибки и простейшие, способные вызвать серьезные инфекции. Особенно уязвимы маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.

2. Царапины на коже. Собачий язык, несмотря на мягкость, все же обладает определенной жесткостью и может поцарапать чувствительную кожу лица, вызывая неприятные ощущения.

3. Психологический дискомфорт. Некоторые люди могут испытывать чувство тревоги, раздражения или даже отвращения от собачьих "поцелуев", особенно при чрезмерном или навязчивом лизании.

Как правильно реагировать на "лизание лица"

Если вы не против того, чтобы ваша собака время от времени лизала ваше лицо, постарайтесь соблюдать разумные границы:

  • Не позволяйте питомцу слишком часто и долго находиться в непосредственной близости к вашему лицу.
  • Сразу прекращайте поведение, если оно начинает вас беспокоить или вызывать дискомфорт.
  • Не допускайте, чтобы собака лизала лица маленьких детей, пожилых или ослабленных людей.
  • Тщательно следите за гигиеной после "собачьих поцелуев" — мойте лицо и руки с мылом.

Помните, что в отношениях с собакой важно находить баланс между проявлениями любви и обеспечением безопасности. Установление четких границ поможет избежать неприятных последствий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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