6 типов людей, которые заставляют кошек чувствовать себя некомфортно

Чего боятся кошки: люди, которые вызывают у питомцев дискомфорт

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как бы нам ни хотелось быть "лучшими друзьями" своих кошек, порой мы невольно создаем для них стрессовые ситуации. Некоторые наши действия, привычки или даже просто присутствие рядом могут вызывать у этих гордых и независимых животных чувство тревоги, страха и дискомфорта. Давайте разберёмся, какие типы людей особенно неприятны для кошек и почему.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Незнакомцы

Кошки — территориальные животные, которые предпочитают находиться в знакомой и безопасной обстановке. Появление в доме новых людей, которых питомец не знает, вызывает у него беспокойство и стресс. Кошки могут прятаться, шипеть или даже проявлять агрессию по отношению к незнакомцам. Поэтому важно дать своему питомцу время привыкнуть к новому человеку, не форсируя общение.

Дети

Маленькие дети также часто пугают кошек. Резкие движения, громкие крики и попытки погладить или поймать питомца могут вызвать у него сильный стресс. Кошки предпочитают спокойное окружение и не любят, когда их беспокоят. Поэтому стоит научить детей правильно вести себя рядом с кошками и всегда внимательно следить за их взаимодействием.

Собаки

Для многих кошек присутствие в доме собак является источником постоянного беспокойства. Даже если между питомцами установились нормальные отношения, кошки все равно ощущают дискомфорт из-за наличия в их пространстве "естественного врага". Особенно стрессовыми становятся ситуации, когда собака преследует или лает на кошку.

Люди с агрессивным поведением

Резкие, громкие или агрессивные действия со стороны человека могут вызывать у кошек сильнейший стресс. Питомцы чувствительны к малейшим изменениям в настроении и поведении окружающих. Поэтому нужно следить за своими эмоциями и избегать проявлений агрессии, раздражения или гнева в присутствии кошки.

Торопливые люди

Кошки предпочитают размеренный, неторопливый ритм жизни. Резкие движения, быстрая ходьба или внезапные действия со стороны людей могут напугать питомца. Постарайтесь двигаться плавно и спокойно, когда находитесь рядом с кошкой.

Незваные гости

Визиты незнакомых людей в дом, где живет кошка, особенно нежелательны. Питомец, еще не успев привыкнуть к вторженцам, будет сильно нервничать и беспокоиться. Старайтесь избегать подобных ситуаций или, по крайней мере, заранее подготовить кошку к появлению гостей.

Чтобы обеспечить своему питомцу комфорт и безопасность, нам, как владельцам кошек, важно понимать, какие типы людей вызывают у них стресс. Следуя простым правилам, можно свести к минимуму дискомфорт кошек в общении с окружающими.