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6 типов людей, которые заставляют кошек чувствовать себя некомфортно

Чего боятся кошки: люди, которые вызывают у питомцев дискомфорт

2:55
Зоосфера » Кошки

Как бы нам ни хотелось быть "лучшими друзьями" своих кошек, порой мы невольно создаем для них стрессовые ситуации. Некоторые наши действия, привычки или даже просто присутствие рядом могут вызывать у этих гордых и независимых животных чувство тревоги, страха и дискомфорта. Давайте разберёмся, какие типы людей особенно неприятны для кошек и почему.

Чего боятся кошки: люди, которые вызывают у питомцев дискомфорт
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Незнакомцы
Кошки — территориальные животные, которые предпочитают находиться в знакомой и безопасной обстановке. Появление в доме новых людей, которых питомец не знает, вызывает у него беспокойство и стресс. Кошки могут прятаться, шипеть или даже проявлять агрессию по отношению к незнакомцам. Поэтому важно дать своему питомцу время привыкнуть к новому человеку, не форсируя общение.

Дети
Маленькие дети также часто пугают кошек. Резкие движения, громкие крики и попытки погладить или поймать питомца могут вызвать у него сильный стресс. Кошки предпочитают спокойное окружение и не любят, когда их беспокоят. Поэтому стоит научить детей правильно вести себя рядом с кошками и всегда внимательно следить за их взаимодействием.

Собаки
Для многих кошек присутствие в доме собак является источником постоянного беспокойства. Даже если между питомцами установились нормальные отношения, кошки все равно ощущают дискомфорт из-за наличия в их пространстве "естественного врага". Особенно стрессовыми становятся ситуации, когда собака преследует или лает на кошку.

Люди с агрессивным поведением
Резкие, громкие или агрессивные действия со стороны человека могут вызывать у кошек сильнейший стресс. Питомцы чувствительны к малейшим изменениям в настроении и поведении окружающих. Поэтому нужно следить за своими эмоциями и избегать проявлений агрессии, раздражения или гнева в присутствии кошки.

Торопливые люди
Кошки предпочитают размеренный, неторопливый ритм жизни. Резкие движения, быстрая ходьба или внезапные действия со стороны людей могут напугать питомца. Постарайтесь двигаться плавно и спокойно, когда находитесь рядом с кошкой.

Незваные гости
Визиты незнакомых людей в дом, где живет кошка, особенно нежелательны. Питомец, еще не успев привыкнуть к вторженцам, будет сильно нервничать и беспокоиться. Старайтесь избегать подобных ситуаций или, по крайней мере, заранее подготовить кошку к появлению гостей.

Чтобы обеспечить своему питомцу комфорт и безопасность, нам, как владельцам кошек, важно понимать, какие типы людей вызывают у них стресс. Следуя простым правилам, можно свести к минимуму дискомфорт кошек в общении с окружающими.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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