Жаркое лето и четвероногий друг: как сделать летние прогулки с собакой безопасными

Как правильно гулять с питомцем, чтобы не навредить ему

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Летом, когда на улице стоит жара, многие собаководы сталкиваются с рядом сложностей при выгуливании своих питомцев. Высокие температуры, палящее солнце и другие факторы могут представлять реальную угрозу для здоровья и безопасности наших четвероногих друзей. Поэтому особенно важно знать, как обеспечить комфорт и защиту своей собаке во время прогулок в летний период.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Выбирайте правильное время для прогулок

Самое жаркое время суток — с 11 до 16 часов — категорически не подходит для выгула собак. В эти часы солнце особенно активно, и прогулки могут привести к перегреву, тепловому удару или даже солнечному ожогу у животного. Вместо этого старайтесь гулять с собакой утром, до 10 часов, или вечером, после 18 часов, когда солнце становится менее активным.

Избегайте горячих поверхностей

Во время летней прогулки старайтесь держать питомца подальше от асфальта, бетона, песка и других горячих поверхностей. Они могут вызвать серьезные ожоги на лапах собаки. Отдавайте предпочтение траве, земле или специальным дорожкам для выгула животных.

Следите за поведением собаки

Внимательно наблюдайте за своим питомцем во время прогулки. Любые признаки перегрева, таких как учащенное дыхание, слюноотделение, вялость или дезориентация, должны насторожить вас. Немедленно прекратите прогулку и отведите собаку в прохладное место.

Обеспечьте доступ к воде

Не забывайте брать с собой на прогулку миску и бутылку с водой. Позволяйте собаке пить по мере необходимости, не дожидаясь, пока она сама попросит. Это поможет компенсировать повышенное испарение влаги в жару.

Используйте специальные средства защиты

В жаркую погоду может помочь специальная одежда для собак — например, охлаждающие жилетки, которые снижают нагрев тела. Также полезно обрабатывать лапы питомца специальными средствами, защищающими их от ожогов.

Сокращайте время прогулок

Старайтесь не гулять с собакой слишком долго в жару. Оптимальная продолжительность — 15-20 минут. Затем отводите питомца в прохладное место и повторяете процедуру через некоторое время.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сделать летние прогулки с собакой безопасными и комфортными для вашего питомца. Помните, что именно вы отвечаете за здоровье и благополучие своего четвероногого друга.