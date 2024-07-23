Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как погода может влиять на чувство голода
Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи
Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид
4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом
Павел Мамаев и Надежда Санько ожидают пополнения в семье, несмотря на критику
Долги по ЖКХ планируют взыскивать через нотариусов
Советы, как спасти помидоры, если они начали вянуть
Профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса" мог сыграть Смоктуновский
В Екатеринбурге воспитатели детского сада замотали руки ребёнку пакетами
Все кошки боятся воды? Нет, это не так однозначно - и вот почему

Узнайте, почему некоторые питомцы любят плавать

2:50
Зоосфера » Кошки

Кошки - одни из самых популярных домашних питомцев. Но многие владельцы отмечают, что их пушистые любимцы панически боятся воды. Казалось бы, эта особенность должна распространяться абсолютно на всех кошек. Однако на самом деле все не так однозначно - некоторые представители этого вида, напротив, с удовольствием плескаются в воде.

Узнайте, почему некоторые питомцы любят плавать
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Откуда взялось убеждение, что кошки боятся воды?

Страх перед водой у кошек считается общепризнанным фактом. Этот стереотип сложился еще в глубокой древности. Считается, что такое поведение связано с особенностями анатомии и физиологии этих животных.

Шерсть кошек неспособна удерживать тепло в намокшем состоянии, поэтому они легко могут замерзнуть, оказавшись под дождем или в воде. Кроме того, мокрая шерсть становится тяжелой и неудобной для передвижения. Все это вынуждает кошек стремиться избегать любых водных процедур.

Ещё одна причина страха - боязнь потерять контроль над ситуацией. Находясь в воде, кошка лишается возможности быстро убежать от опасности. Это вынуждает ее всеми силами избегать даже малейшего контакта с жидкостью.

Почему есть кошки, которые не боятся воды?

Однако, несмотря на эти распространённые представления, существует ряд кошек, которые, напротив, с радостью принимают водные процедуры и даже любят плавать. Почему так происходит?

Во-первых, на отношение кошек к воде влияет их порода. Некоторые породы, такие как турецкая ангора, японский бобтейл или турецкая ван, традиционно более водолюбивы и меньше боятся влаги. Их шерсть лучше приспособлена для намокания и дальнейшего высыхания.

Во-вторых, большую роль играет ранняя социализация питомца. Если с самого юного возраста кошку приучать к контакту с водой, она будет воспринимать это как норму и не станет испытывать страха. Напротив, некоторые животные могут развить такую фобию, если никогда не сталкивались с водными процедурами.

Наконец, индивидуальные черты характера и темперамента также влияют на отношение кошки к воде. Более спокойные, любознательные и открытые к новому животные с большей вероятностью будут пробовать плавать и купаться.

Таким образом, несмотря на распространенное мнение, что все кошки панически боятся воды, это не является абсолютной истиной. Существуют породы и особи, которые с радостью принимают водные процедуры и даже с удовольствием в них участвуют. Все зависит от врожденных особенностей питомца и правильной социализации с самого раннего возраста.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Последние материалы
Лак для волос в быту: незаменимый помощник не только для прически
Белая фасоль повышает иммунитет и нормализует метаболизм
Обеспечьте роскошное цветение роз даже в июльский зной
Макароны по-флотски с фаршем: готовятся быстрее классического рецепта
Росстат представил "портрет" мигранта, приехавшего в Россию
Россельхознадзор изъял из оборота серию некачественного ветпрепарата "Пенмицин"
Актёрская карьера Бориса Клюева начиналась с роли чёрта первого разряда
Как оформить кухню: секреты стильного и дорогого дизайна
Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей
Мизулина vs Тамаев: спор о правильном исламе и онлайн-казино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников