Кот на крыше: водитель грузовика прокатил необычного "зайца" по Кемеровской области

Кот-путешественник проехал Кемеровскую область на крыше грузовика

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот-путешественник проехал через Кемеровскую область, забравшись на крышу грузовика, который принадлежит одному из маркетплейсов.

Фото: Wikipedia by Avtodor, CC BY 4.0

Оказалось, что он прыгнул на машину с подоконника в том месте, где происходила разгрузка товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Машина неожиданно тронулась в путь, а кот не успел спрыгнуть. Так он и отправился в путешествие.

Кота, который ехал на крыше грузовика "зайцем", заметили уже на трассе. Бедолага изо всех сил сражался с потоком встречного ветра, стараясь удержаться на крыше несущегося фургона.

Неравнодушные автолюбители знаками дали знать водителю, чтобы он остановился. Узнав в чём дело, тот помог коту спуститься и повёз его обратно в Кемерово к хозяевам.