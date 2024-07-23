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Как кот оказался музой учёного Николы Теслы: "Спина Мачака стала полоской света"

Никола Тесла рассказывал, что его интерес к электричеству возник благодаря коту

1:19
Зоосфера

За свою жизнь Никола Тесла стал автором сотни изобретений и получил на них патенты. Его работы стали важными вехами в развитии электротехники, техники высоких частот, радиотехники и других областей. В честь него даже была названа единица измерения магнитной индукции.

Никола Тесла рассказывал, что его интерес к электричеству возник благодаря коту
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Тесла остаётся в истории как выдающийся учёный, опередивший своё время. После его смерти большая часть его дневников и записей с результатами экспериментов не была найдена, что подогревало конспирологический интерес. По одной из версий, Тесла сам уничтожил все свои документы в начале Второй мировой войны, чтобы скрыть информацию о сверхмощном оружии. По другой версии, архив учёного был изъят спецслужбами США.

Но кое-что всё-таки сохранилось. В своих дневниках Тесла писал, что источником его научного вдохновения был кот по кличке Мачак.

"Я гладил Мачака по спине, и увидел чудо. Спина Мачака стала полоской света, а моя рука произвела поток потрескивающих искр, достаточно громких. Я не могу преувеличить влияние этой ночи на мое детское воображение. День за днем я спрашивал себя, что такое электричество?"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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