Как кот оказался музой учёного Николы Теслы: "Спина Мачака стала полоской света"

Никола Тесла рассказывал, что его интерес к электричеству возник благодаря коту

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За свою жизнь Никола Тесла стал автором сотни изобретений и получил на них патенты. Его работы стали важными вехами в развитии электротехники, техники высоких частот, радиотехники и других областей. В честь него даже была названа единица измерения магнитной индукции.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Тесла остаётся в истории как выдающийся учёный, опередивший своё время. После его смерти большая часть его дневников и записей с результатами экспериментов не была найдена, что подогревало конспирологический интерес. По одной из версий, Тесла сам уничтожил все свои документы в начале Второй мировой войны, чтобы скрыть информацию о сверхмощном оружии. По другой версии, архив учёного был изъят спецслужбами США.

Но кое-что всё-таки сохранилось. В своих дневниках Тесла писал, что источником его научного вдохновения был кот по кличке Мачак.

"Я гладил Мачака по спине, и увидел чудо. Спина Мачака стала полоской света, а моя рука произвела поток потрескивающих искр, достаточно громких. Я не могу преувеличить влияние этой ночи на мое детское воображение. День за днем я спрашивал себя, что такое электричество?"