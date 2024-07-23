Как кот оказался музой учёного Николы Теслы: "Спина Мачака стала полоской света"

За свою жизнь Никола Тесла стал автором сотни изобретений и получил на них патенты. Его работы стали важными вехами в развитии электротехники, техники высоких частот, радиотехники и других областей. В честь него даже была названа единица измерения магнитной индукции.
Тесла остаётся в истории как выдающийся учёный, опередивший своё время. После его смерти большая часть его дневников и записей с результатами экспериментов не была найдена, что подогревало конспирологический интерес. По одной из версий, Тесла сам уничтожил все свои документы в начале Второй мировой войны, чтобы скрыть информацию о сверхмощном оружии. По другой версии, архив учёного был изъят спецслужбами США.
Но кое-что всё-таки сохранилось. В своих дневниках Тесла писал, что источником его научного вдохновения был кот по кличке Мачак.
"Я гладил Мачака по спине, и увидел чудо. Спина Мачака стала полоской света, а моя рука произвела поток потрескивающих искр, достаточно громких. Я не могу преувеличить влияние этой ночи на мое детское воображение. День за днем я спрашивал себя, что такое электричество?"
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.