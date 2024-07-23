Почему кошки перебирают лапками, будто бы месят тесто: найдено объяснение

Стало известно, почему кошки перебирают лапками

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек часто сталкиваются с загадками в поведении своих питомцев. Например, многих озадачивает привычка кошек перебирая лапками, похожая на замешивание теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Давайте разберемся, что за этим стоит.

Во-первых, кошки месят подушки, одеяла и другие мягкие предметы, чтобы создать себе удобное место для сна. Это поведение объясняется тем, что дикие предки домашних кошек спали на подстилках из травы и листьев, поэтому перед отдыхом они подготавливали себе уютное местечко.

Во-вторых, эта привычка может быть связана с желанием кошки пометить территорию своим запахом. И, наконец, мягкие нажатия лапками могут выражать любовь и привязанность. Поэтому, если вы видите, что ваша кошка мнет подушку лапками, скорее всего, она в этот момент счастлива и довольна.