Владельцы кошек часто сталкиваются с загадками в поведении своих питомцев. Например, многих озадачивает привычка кошек перебирая лапками, похожая на замешивание теста.
Давайте разберемся, что за этим стоит.
Во-первых, кошки месят подушки, одеяла и другие мягкие предметы, чтобы создать себе удобное место для сна. Это поведение объясняется тем, что дикие предки домашних кошек спали на подстилках из травы и листьев, поэтому перед отдыхом они подготавливали себе уютное местечко.
Во-вторых, эта привычка может быть связана с желанием кошки пометить территорию своим запахом. И, наконец, мягкие нажатия лапками могут выражать любовь и привязанность. Поэтому, если вы видите, что ваша кошка мнет подушку лапками, скорее всего, она в этот момент счастлива и довольна.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.