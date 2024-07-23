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Действительно ли кошка умеет вращать ушами: правда раскрыта

Эксперты ответили, может ли кошка вращать ушами

1:07
Зоосфера » Кошки

Многие отмечают удивительную способность кошек вращать и двигать ушами в разных направлениях. Нетрудно догадаться, что питомцы делают это для улучшения слуха. Интересно, что каждое ухо может двигаться в своем направлении без особых усилий.

Эксперты ответили, может ли кошка вращать ушами
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Кошка может усилить восприятие звуков, повернув не голову, а только ушную раковину в сторону источника. Эта способность увеличивает восприятие звуков на 20 % и помогает определить их источник.

Слух помогает кошке во время охоты, чтобы избегать врагов и безопасно передвигаться по улицам. При этом каждое ухо может двигаться независимо: одно может оставаться неподвижным, а другое повернуться в нужную сторону.

Эксперты утверждают, что за подвижность одного уха отвечает 32 мышцы. Эта особенность объясняет, почему котам часто не нужно видеть хозяина, а достаточно услышать знакомый звук.

Владельцы домашних животных должны знать, что, наблюдая за движениями ушей питомца, можно выявить признаки глухоты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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