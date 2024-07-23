Какие слова знает домашняя кошка: ваш пушистик не исключение

Стало известно, какие слова знает домашняя кошка

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вряд ли кого-то удивит, что кошки способны понимать человеческую речь. Согласно исследованиям, обученная кошка может запомнить до 100 слов. Какие же слова известны нашим пушистым друзьям?

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Во-первых, практически все домашние кошки знают слово "молодец", так как хозяева часто его используют.

Попробуйте провести эксперимент со своим питомцем — скажите ему "молодец" и посмотрите на реакцию: котенок, скорее всего, начнет мурчать. Помимо слов похвалы, кошки знают много слов, связанных с едой, например, "кушать хочешь?".

Возможно, ваш кот распознает слово "холодильник" — это зависит от того, что вы чаще всего говорите в его присутствии. Кроме того, кошки наверняка знают свою кличку, имена членов семьи и прозвища других животных, если они живут с другими питомцами.