Какие слова знает домашняя кошка: ваш пушистик не исключение

Вряд ли кого-то удивит, что кошки способны понимать человеческую речь. Согласно исследованиям, обученная кошка может запомнить до 100 слов. Какие же слова известны нашим пушистым друзьям?
Во-первых, практически все домашние кошки знают слово "молодец", так как хозяева часто его используют.
Попробуйте провести эксперимент со своим питомцем — скажите ему "молодец" и посмотрите на реакцию: котенок, скорее всего, начнет мурчать. Помимо слов похвалы, кошки знают много слов, связанных с едой, например, "кушать хочешь?".
Возможно, ваш кот распознает слово "холодильник" — это зависит от того, что вы чаще всего говорите в его присутствии. Кроме того, кошки наверняка знают свою кличку, имена членов семьи и прозвища других животных, если они живут с другими питомцами.
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