Какие собаки хорошо уживаются с котами: ответ экспертов

Некоторые люди хотят, чтобы в их доме жили и собаки и кошки. Однако всем известно, что эти питомцы не всегда уживаются друг с другом. Тем не менее, собаки некоторых пород могут быть дружелюбны к кошкам. Человек сможет без проблем держать и собак, и кошек в одной квартире, если выберет одну из нижеперечисленных пород.
Золотистый ретривер
Эти умные, добрые и послушные собаки хорошо относятся ко всем членам семьи, включая кошек. Кроме того, золотистых ретриверов легко дрессировать.
Лабрадор
Собаки этой породы отличаются спокойным и уравновешенным характером. Они не станут нападать на кошку, даже если она начнёт проказничать.
Бигль
Хотя бигли активны и подвижны, агрессивными они не бывают. Наоборот, бигль, скорее всего, попытается подружиться с кошкой.
Мопс
Эта порода славится своим спокойствием и добротой. Мопсы не проявляют агрессии к кошкам.
Боксёр
Несмотря на свой грозный внешний вид, боксёр нормально уживается с кошками. Важно лишь правильно воспитать собаку.
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