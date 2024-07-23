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Какие собаки хорошо уживаются с котами: ответ экспертов

Кинологи рассказали, какие породы собак уживаются с котами

1:11
Зоосфера » Собаки

Некоторые люди хотят, чтобы в их доме жили и собаки и кошки. Однако всем известно, что эти питомцы не всегда уживаются друг с другом. Тем не менее, собаки некоторых пород могут быть дружелюбны к кошкам. Человек сможет без проблем держать и собак, и кошек в одной квартире, если выберет одну из нижеперечисленных пород.

Кинологи рассказали, какие породы собак уживаются с котами
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Золотистый ретривер

Эти умные, добрые и послушные собаки хорошо относятся ко всем членам семьи, включая кошек. Кроме того, золотистых ретриверов легко дрессировать.

Лабрадор

Собаки этой породы отличаются спокойным и уравновешенным характером. Они не станут нападать на кошку, даже если она начнёт проказничать.

Бигль

Хотя бигли активны и подвижны, агрессивными они не бывают. Наоборот, бигль, скорее всего, попытается подружиться с кошкой.

Мопс

Эта порода славится своим спокойствием и добротой. Мопсы не проявляют агрессии к кошкам.

Боксёр

Несмотря на свой грозный внешний вид, боксёр нормально уживается с кошками. Важно лишь правильно воспитать собаку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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