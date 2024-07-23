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Ревнуют ли собаки своих хозяев: ответ кинологов

Кинологи ответили, ревнуют ли собаки своих хозяев

1:13
Зоосфера » Собаки

Многие полагают, что собаки не способны испытывать такие "человеческие" эмоции, как любовь и ревность. Приверженцы этой точки зрения убеждены, что владельцы животных просто приписывают своим питомцам собственные эмоции, тем самым "очеловечивая" их.

Кинологи ответили, ревнуют ли собаки своих хозяев
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Однако существует и другое мнение. Те, кто долгое время живёт с собаками, уверены, что они способны ревновать.

Кто же прав в этом интересном споре? Учёные также заинтересовались этой темой и провели множество исследований и экспериментов.

Их результаты показали: собаки действительно могут ревновать своих владельцев и делают это регулярно. Эксперты отмечают, что питомец способен испытывать ревность даже к неодушевленному предмету, не говоря уже о детях, партнёрах и других людях.

Почему собаки ревнуют? Для нас ревность прежде всего связана с личными отношениями: мы боимся потерять близкого человека, поэтому возникает это неприятное чувство как защитный механизм.

Собаки же более практичны.

Они беспокоятся, что им будет доставаться меньше еды, внимания, ласки и заботы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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