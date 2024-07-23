Ревнуют ли собаки своих хозяев: ответ кинологов

Многие полагают, что собаки не способны испытывать такие "человеческие" эмоции, как любовь и ревность. Приверженцы этой точки зрения убеждены, что владельцы животных просто приписывают своим питомцам собственные эмоции, тем самым "очеловечивая" их.
Однако существует и другое мнение. Те, кто долгое время живёт с собаками, уверены, что они способны ревновать.
Кто же прав в этом интересном споре? Учёные также заинтересовались этой темой и провели множество исследований и экспериментов.
Их результаты показали: собаки действительно могут ревновать своих владельцев и делают это регулярно. Эксперты отмечают, что питомец способен испытывать ревность даже к неодушевленному предмету, не говоря уже о детях, партнёрах и других людях.
Почему собаки ревнуют? Для нас ревность прежде всего связана с личными отношениями: мы боимся потерять близкого человека, поэтому возникает это неприятное чувство как защитный механизм.
Собаки же более практичны.
Они беспокоятся, что им будет доставаться меньше еды, внимания, ласки и заботы.
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