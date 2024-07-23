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Почему кошки могут игнорировать команды хозяина: на это есть немало причин

Стало известно, почему кошки могут игнорировать команды хозяина

1:47
Зоосфера » Кошки

Многие люди, особенно владельцы собак, часто удивляются, насколько легко кошки могут игнорировать команды своих хозяев.

Стало известно, почему кошки могут игнорировать команды хозяина
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Однако это не свидетельствует о меньшем интеллекте кошек по сравнению с собаками — они просто отличаются, и их поведение не соответствует ожиданиям, которые обычно предъявляют к дрессированным собакам.

Вот несколько объяснений.

Недостаток мотивации

Кошки не так стремятся угодить своим владельцам, как собаки. Если собаки известны своим желанием выполнять команды и радовать хозяев, то кошки больше ориентированы на удовлетворение своих собственных нужд и желаний. Если команда не совпадает с их интересами, они могут просто проигнорировать её.

Различия в общении

Кошки и люди общаются по-разному. Кошки сильно полагаются на язык тела, запахи и вокализацию при взаимодействии с другими кошками. Вербальные команды могут не восприниматься кошками так же, и они могут не понимать их смысла.

Обучение и социализация

Кошкам часто требуется больше терпения и специальных методов дрессировки по сравнению с собаками. Если кошка не прошла должного обучения или социализации с раннего возраста, она может быть менее восприимчивой к командам.

Последовательные методы обучения с положительным подкреплением могут помочь улучшить их реакцию со временем.

Личные предпочтения

У кошек есть свои собственные предпочтения, и они могут игнорировать команды, если они противоречат их желаниям. Например, кошка может предпочитать спать в определённом месте или играть с определённой игрушкой, и если команда мешает её предпочтениям, она может её игнорировать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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